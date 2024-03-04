Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Бастрыкин узнал о проблемах жителей Лешукони и был недоволен

 После сигнала Народного фронта о том, что жители двенадцати деревень оставлены без сообщения с большой землёй из-за снятой понтонной переправы, нарушением прав граждан заинтересовались правоохранительные органы.

 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и НАО Алексею Попову провести процессуальную проверку по данной ситуации, а также представить доклад о её ходе и результатах.

 Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

06 ноябрь 10:45 | : Скандалы

Главные новости


День народного единства - кого и с кем? Мысли из Архангельска
Мода по-архангельски

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (81)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20