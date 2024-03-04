Александр Бастрыкин узнал о проблемах жителей Лешукони и был недоволен

После сигнала Народного фронта о том, что жители двенадцати деревень оставлены без сообщения с большой землёй из-за снятой понтонной переправы, нарушением прав граждан заинтересовались правоохранительные органы.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и НАО Алексею Попову провести процессуальную проверку по данной ситуации, а также представить доклад о её ходе и результатах.



Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.