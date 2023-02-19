Вода для детских садов острова Бревенник не выдержала критики

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению гражданина о ненадлежащей организации питьевого водоснабжения на о. Бревенник.

Проверка проведена совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, в ходе которой отобраны образцы для лабораторных испытаний качества воды в Детском саду № 90 «Одуванчик» и № 145 «Снежинка», находящиеся при МБОУ Средняя школа № 54.

Установлено, что содержание соли (хлоридов) в воде превышает пределы допустимого уровня.

В этой связи прокурором внесено представление руководителю МУП «Водоочистка» об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Представление рассмотрено, приняты меры по устранению выявленных нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Бездействие МУП «Водоочистка» послужило основанием для направления материалов прокурорской проверки с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде на острове.