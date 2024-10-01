Еще один сотрудник архангельского УФСИН переехал в СИЗО

По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника УФСИН России по Архангельской области, обвиняемого в получении от осужденного взятки в крупном размере.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.