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Начфин Котласа Елена Корякина отправляется в СИЗО

По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации одного из городских округов Архангельской области, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. 

По мнению наших наблюдателей, речь идет о начфине администрации Котласа Елене Корякиной, собиравшей с предпринимателей дань за участие в госконтрактах. О ее задержание в рабочем кабинете мы сообщали ранее.

 

24 ноябрь 13:03 | : Скандалы

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