Начфин Котласа Елена Корякина отправляется в СИЗО

По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации одного из городских округов Архангельской области, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.