Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело о ремонте. Представитель САФУ отправился в камеру СИЗО

По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении представителя высшего учебного заведения и двух директоров коммерческих организаций, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере при выполнении ремонтных работ двух зданий общежитий высшего учебного заведения, расположенных в областном центре.

По уголовному делу, возбужденному на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО, продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. 

23 август 15:49 | : Скандалы

Главные новости


Гудим-Левкович: «Нашему рембату Илон Маск обзавидовался»
Форшмак и другие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (269)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20