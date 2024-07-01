Дело о ремонте. Представитель САФУ отправился в камеру СИЗО

По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении представителя высшего учебного заведения и двух директоров коммерческих организаций, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере при выполнении ремонтных работ двух зданий общежитий высшего учебного заведения, расположенных в областном центре.

По уголовному делу, возбужденному на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО, продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.