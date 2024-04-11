В Архангельске 18-летний убийца новорожденного взят под стражу

По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ломоносовским районным судом города Архангельска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в августе 2023 года подозреваемый приехал в торговый центр в городе Архангельске, в общественном туалете которого его 15-летняя подруга родила ребенка, завернул новорожденного в одежду и оставил в безлюдном месте в лесополосе.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.



