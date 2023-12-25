Подрядчик капремонта спортшколы "Поморье" украл у государства 1.3 млн рублей

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия индивидуальный предприниматель 24.08.2020 заключил договор подряда по капитальному ремонту фасада здания ГАУ АО «Спортивная школа олимпийского резерва «Поморье» на 8 млн рублей.

В период с 24.08.2020 по 21.12.2020 он, действуя из корыстных побуждений, по собственной инициативе заменил установленный проектом гранит на более низкого класса керамические плиты и использовал заведомо более дешевые материалы.

Путем обмана убедил работников школы, что на фасад здания установлен гранит полностью соответствующий договору, после чего были подписаны акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, при этом заранее знал, что общий размер фактически использованных им строительных материалов и произведенных работ вместо 8 млн рублей составил 6,7 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, причиненный учреждению ущерб возместил в полном объеме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.