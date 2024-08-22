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Экс-директор хлебокомбината в Северодвинске получил штраф за растрату

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 07.06.2024, в соответствии с которым бывший исполнительный директор               АО «Северодвинский Хлебокомбинат» осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату).

Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение и полномочия по занимаемой в АО «Северодвинский Хлебокомбинат» должности, в период с апреля 2021 года по январь 2022 года через аффилированную с ним фирму организовал заключение со сторонней организацией, не осведомленной о его преступных намерениях, договора поставки лома, отходов черного и цветного металлов, а также сплавов, принадлежащих хлебокомбинату, стоимостью 600 000 рублей, намереваясь вырученные денежные средства обратить в свою пользу, то есть растратить имущество предприятия. 

Получив указанные 600 000 рублей в качестве предоплаты, он организовал демонтаж и вывоз с территории хлебокомбината части негабаритного лома и отходов на сумму 41 650 рублей. Доводить преступление до конца он вынужденно не стал, поскольку его действия были обнаружены другими работниками хлебокомбината.

Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей и удовлетворен заявленный представителем потерпевшего гражданский иск на сумму 41 650 рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.

11 октябрь 09:19 | : Скандалы

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