Экс-директор Северодвинского хлебокомбината заплатит большой штраф за растрату

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего исполнительного директора АО «Северодвинский хлебокомбинат» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату).

Как установлено судом, осужденный в период с 05 апреля 2021 года по 23 декабря 2021 года, действуя через аффилированную с ним коммерческую организацию, используя свое служебное положение и полномочия по занимаемой в АО «Северодвинский хлебокомбинат» должности, заключил со сторонней организацией, не осведомленной о его преступных намерениях, договор поставки лома и отходов черного и цветного металлов и сплавов, принадлежащих хлебокомбинату, на сумму 600 000 рублей, намереваясь обратить вырученные денежные средства в свою пользу, то есть произвести растрату имущества предприятия.

В дальнейшем обвиняемый, в период времени с 23 декабря 2021 года по 26 января 2022 года, получив от сторонней организации в качестве предоплаты 600 000 рублей, организовал демонтаж и вывоз с территории АО «Северодвинский хлебокомбинат» части негабаритного лома на сумму 41 650 рублей.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог, поскольку его действия были обнаружены и пресечены руководством АО «Северодвинский хлебокомбинат»

Вину в совершении преступления злоумышленник не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, а также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 41 650 рублей.