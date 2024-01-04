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В Северодвинске вынесен приговор вороватому менеджеру "Вымпелкома"

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего менеджера по поддержке бизнеса ПАО «Вымпел-Коммуникации» виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что сотрудник коммерческой организации, находясь в офисе продаж, используя свое служебное положение, похитил из сейфа пять сотовых телефонов марки «Айфон» на сумму более 300 тысяч рублей, и денежные средства в размере 220 тысяч рублей, которые присвоил себе.

Осужденный вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://belain24.ru) 

03 июль 13:49 | : Происшествия

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