Житель села в Архангельской области развел торговлю контрафактным табаком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемые на постоянной основе приобретали немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в целях их последующей продажи на территории села Конево Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий». Сотрудники полиции изъяли более 4,3 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 568 тысяч рублей, предназначенных для реализации местным жителям.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.