Предприниматель из Архангельска пытался сбыть подозрительный алкоголь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 36-летнему предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый приобрел в городе Санкт-Петербурге немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в крупном размере, общим объемом более 1400 литров в количестве 136 пластиковых канистр и более 1 500 бутылок водки разных наименований, которые не имели федеральных специальных марок, а часть бутылок была оклеена поддельными федеральными специальными марками, в целях ее последующей продажи на территории Архангельской области по цене, которая заведомо ниже розничных цен на надлежащим образом маркированную алкогольную продукцию.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Приморский». Немаркированная алкогольная продукция изъята.

Решением прокуратуры производство предварительного следствия по делу, возбужденному отделом дознания органов внутренних дел, поручено следственным органам СКР.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.