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В Онеге гараж превратился в склад этилового спирта и табака

Онежской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя г. Онега, обвиняемого по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка и хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна) и по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенные в крупном размере).

Установлено, что мужчина в период с 1 по 20 апреля 2023 года с целью сбыта и получения материальной выгоды от розничной продажи населению спиртосодержащей продукции незаконно приобрел 4 550 литров этилового спирта стоимостью около 300 тыс. рублей, которые хранил в используемом им гаражном боксе и автомобиле.

С 1 января 2023 года по 20 апреля 2023 года он с целью получения материальной выгоды в целях дальнейшего сбыта незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве 2 806 пачек стоимостью более 300 тыс. рублей, которые также хранил в гараже.

Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками полиции, спиртосодержащая и табачная продукция изъята из нелегального оборота.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд Архангельской области.

(фото с https://grodno.in/news/37648/)  

06 август 08:53 | : Происшествия

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