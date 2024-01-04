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Семейная пара из Плесецка попалась на торговле "левым" табаком

В законную силу вступил приговор Плесецкого районного суда от 30.11.2023, которым осуждена супружеская пара из п. Плесецк по п. «а», «б»        ч. 6 ст. 1711 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 УК РФ (покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено  судом супруги в период с февраля 2020 г. по январь 2022 г. по месту своего жительства организовали хранение и сбыт жителям Плесецкого района контрафактных табачных изделий на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

В ходе обыска из квартиры осужденных изъята немаркированная продукция в количестве более 27 тысяч пачек сигарет, которая по приговору суда подлежит уничтожению.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевших – представителей табачных компаний о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 890 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция согласилась с мнением прокурора-апеллятора и оставила доводы жалоб стороны защиты о неправильной уголовно-правовой оценке преступлений без удовлетворения.

(фото с https://dzen.ru/a/YRJ7qn4NmhzNfzrI) 

05 март 14:07 | : Происшествия

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