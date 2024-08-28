В Ломоносовском суде Архангельска раздался мат из уст обвиняемого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего подследственного по делу о преступлении против порядка управления в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

Следствием установлено, что 6 августа 2024 года в судебном заседании в Ломоносовском районном суде города Архангельска обвиняемый, выражая недовольство ходатайством дознавателя о продлении ему срока содержания под стражей, публично в нецензурной форме оскорбил представителя власти- участника судебного разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.