Архангелогородец с улицы Урицкого пытался зарезать гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 18 июля 2024 года по месту жительства на улице Урицкого в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, из личных неприязненных отношений нанес удары ножом в область груди и живота 29-летнему гостю. Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ударил случайного знакомого ножом, так как тот был настроен агрессивно и оскорбил его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.