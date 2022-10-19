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В Архангельске выявлен факт неуважения к суду

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Следствием установлено, что обвиняемый 31.08.2022 в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), находясь в зале судебных заседаний Ломоносовского районного суда  г.Архангельска, в присутствии участников судебного разбирательства, высказал оскорбления в адрес следователя. 

Своими действиями обвиняемый подорвал авторитет следователя, как участника судебного разбирательства и представителя власти, чем проявил неуважение к суду. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.  

05 декабрь 13:37 | : Скандалы

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