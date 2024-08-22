Пожилой архангелогородец устроил ад внутри своей семьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 63-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (два эпизода истязания, включая несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что в 2023- 2024 годах по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни систематически оскорблял и применял физическую силу к 37-летней дочери и 15-летнему внуку, причиняя потерпевшим физические и психические страдания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.