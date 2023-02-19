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Вахтовик из Архангельска сломал палец полицейскому из НАО и может сесть на 10 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу  по обвинению 40-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного  ч.2  ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 11 февраля 2023 года вечером сотрудник УМВД России по НАО прибыл по вызову в гостиницу, расположенную в городе Нарьян-Маре, в которой обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу к горничной и администратору. В процессе правового разбирательства, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции, обвиняемый публично оскорбил представителя власти, высказал в его адрес угрозы. Затем схватил того за палец руки и вывернул его, причинив перелом кости, который оценивается как средней тяжести вред здоровью. Полицейский пресек противоправные действия правонарушителя и доставил его в отдел полиции для разбирательства

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что после вахты расслабился, выпил, поэтому повел себя агрессивно. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в  суд для рассмотрения по существу.

 Уголовный кодекс РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

06 апрель 10:00 | : Происшествия

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