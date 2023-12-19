Жительница Северодвинска грубо обошлась с полицейским

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Северодвинска, обвиняемой по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия обвиняемая 30.11.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделе полиции по г. Северодвинску, желая отомстить за правомерные действия сотрудника полиции, связанные с привлечением ее к административной ответственности за несвоевременно уплаченный административный штраф, высказала оскорбления в грубой нецензурной и неприличной форме в адрес представителя власти, после чего нанесла ему удар рукой по телу.

Санкцией ч. 1 ст. 318 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, ст. 319 УК РФ – исправительными работами на срок до 1 года.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.