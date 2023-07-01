Холмогорский суд оценил удар в грудь инспектору ДПС в 75 000 рублей

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 25 - летнего жителя города Архангельска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что подсудимый в мае 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на законные действия инспектора ДПС, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, нанес один удар в грудь сотрудника полиции, причинив последнему физическую боль.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью.

С учетом тяжести преступления, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.