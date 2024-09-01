Фирма "КСМ" сорвала сроки капремонта новодвинской школы

Прокурором г. Новодвинска осуществлена рабочая поездка с целью проверки хода и качества выполнения работ по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя образовательная школа № 3».

Установлено, что объем выполненных подрядной организацией работ составляет не более 30% от запланированного, что может привести к срыву сроков выполнения условий контракта.

По результатам проверки заслушан доклад подрядчика о перспективах завершения работ. В целях недопущения сдачи объекта с нарушением установленного срока представителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Вопрос капитального ремонта объекта образования находится на постоянном контроле прокурора города.