Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фонд капремонта оставил после себя текущую крышу в Устьянском районе

Прокуратурой Устьянского района по обращению гражданина проведена проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 

Установлено, что подрядной организацией в соответствии с договором с НО «Фонд капитального ремонта Архангельской области» в марте 2023 года проводились работы по капитальному ремонту крыши жилого дома по ул.Домостроителей в п. Октябрьский. 

Вследствие ненадлежащего качества работ по замене кровли крыши, в результате обильных дождей произошел залив жилых помещений второго этажа. 

Прокурором района руководитель НО «Фонд капительного ремонта Архангельской области» предостережен о недопустимости нарушений федерального законодательства при приемке работ по капитальному ремонту крыши дома.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры подрядной организацией проведены работы по восстановлению надлежащего состояния квартир, а также произведена компенсация собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

30 май 14:09 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Национальный вопрос (картинки московского детства)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (325)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20