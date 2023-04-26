Фонд капремонта оставил после себя текущую крышу в Устьянском районе

Прокуратурой Устьянского района по обращению гражданина проведена проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома.

Установлено, что подрядной организацией в соответствии с договором с НО «Фонд капитального ремонта Архангельской области» в марте 2023 года проводились работы по капитальному ремонту крыши жилого дома по ул.Домостроителей в п. Октябрьский.

Вследствие ненадлежащего качества работ по замене кровли крыши, в результате обильных дождей произошел залив жилых помещений второго этажа.

Прокурором района руководитель НО «Фонд капительного ремонта Архангельской области» предостережен о недопустимости нарушений федерального законодательства при приемке работ по капитальному ремонту крыши дома.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры подрядной организацией проведены работы по восстановлению надлежащего состояния квартир, а также произведена компенсация собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.