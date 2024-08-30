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Зампрокурора навтыкал подрядчику за плохой ремонт нарьянмарской школы

Заместителем прокурора области и автономного округа Павлом Матанцевым в рамках осуществлена рабочая поездка с целью проверки хода и качества выполнения работ по капитальному ремонту здания начальной школы ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углублённым изучением отдельных предметов».

В ходе проверки проинспектированы темпы и качество проводимого ремонта, наличие материалов на объекте, заслушан подрядчик о перспективах завершения работ по благоустройству объекта. Кроме того, оценены принятые администрацией учебного учреждения меры по организации учебного процесса на период капитального ремонта школы.

Заказчику предложено повысить контроль за исполнением отдельных этапов производства работ, в том числе благоустройству и внутренней отделке в целях недопущения срыва срока сдачи объекта.

Вопросы капитального ремонта объектов образования и организации учебного процесса находятся на постоянном контроле прокуратуры области и автономного округа. 

 

30 август 12:44 | : Скандалы

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