Прокуроры Поморья проверили ход ремонта школ и хмыкнули

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов проинспектировал ход работ по строительству общеобразовательной школы на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, возводимой в рамках национального проекта «Образование».

В ходе выезда установлено, что по результатам ранее принятых прокуратурой мер превентивного характера строительный процесс активизирован, в настоящее время в соответствии с утвержденным графиком выполняются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории, на объекте задействовано более 160 человек и 10 единиц техники.

Завершение строительства образовательной организации находится на контроле прокуратуры Архангельска.

Приморский межрайонный прокурор Артём Обухов в рамках надзорного сопровождения ремонтных работ, проводимых на объектах образования, осуществил выезд в пос. Уемский, где подрядной организацией из Санкт-Петербурга в рамках исполнения муниципального контракта проводятся работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Уемская средняя школа».