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Прокуроры Поморья проверили ход ремонта школ и хмыкнули

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов проинспектировал ход работ по строительству общеобразовательной школы на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, возводимой в рамках национального проекта «Образование».

В ходе выезда установлено, что по результатам ранее принятых прокуратурой мер превентивного характера строительный процесс активизирован, в настоящее время в соответствии с утвержденным графиком выполняются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории, на объекте задействовано более 160 человек и 10 единиц техники. 

Завершение строительства образовательной организации находится на контроле прокуратуры Архангельска.

Приморский межрайонный прокурор Артём Обухов в рамках надзорного сопровождения ремонтных работ, проводимых на объектах образования, осуществил выезд в пос. Уемский, где подрядной организацией из Санкт-Петербурга в рамках исполнения муниципального контракта проводятся работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Уемская средняя школа». 

В связи с низкими темпами проведения ремонтных работ и наличием рисков сдачи объекта с нарушением установленного срока, прокурором руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ход проведения ремонтных работ находится на личном контроле межрайонного прокурора.

 

12 сентябрь 14:18 | : Скандалы

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