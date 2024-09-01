Прокурор взгрел власть Новодвинска и "Флору-Дизайн" за отвратительный ремонт дорог

Прокуратура г. Новодвинска совместно с работниками ОГИБДД МО МВД России «Новодвинский» провела проверку, в ходе которой выявлены нарушения, допущенные МБУ «Флора-Дизайн», в том числе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобильная дорога местного значения «Проезд № 8» имеет дефекты – выбоины в асфальтобетонном покрытии, превышающие предельно допустимые размеры, в связи с чем создается реальная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города направлено в суд исковое заявление о возложении на администрацию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» и муниципальное бюджетное учреждение «Флора-Дизайн» обязанности устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Кроме того, прокуратурой города выявлены многочисленные дефекты покрытия, превышающие предельно допустимые размеры, установленные стандартами и техническими нормами, на площади Ленина, на улицах 50-летия Октября, Пролетарская, Мельникова.

По результатам проверки должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и оштрафовано на 20 тысяч рублей.