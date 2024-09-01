Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор взгрел власть Новодвинска и "Флору-Дизайн" за отвратительный ремонт дорог

Прокуратура г. Новодвинска совместно с работниками ОГИБДД МО МВД России «Новодвинский» провела проверкув ходе которой выявлены нарушения, допущенные МБУ «Флора-Дизайн», в том числе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобильная дорога местного значения «Проезд № 8» имеет дефекты – выбоины в асфальтобетонном покрытии, превышающие предельно допустимые размеры, в связи с чем создается реальная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения. 

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города направлено в суд исковое заявление о возложении на администрацию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» и муниципальное бюджетное учреждение «Флора-Дизайн» обязанности устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорог. 

Кроме того, прокуратурой города выявлены многочисленные дефекты покрытия, превышающие предельно допустимые размеры, установленные стандартами и техническими нормами, на площади Ленина, на улицах 50-летия Октября, Пролетарская, Мельникова.    

По результатам проверки должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и оштрафовано на 20 тысяч рублей.  

23 сентябрь 08:56 | : Скандалы

Главные новости


Время забот. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В плену загадок истории Подвинья. Дославянский период.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (249)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20