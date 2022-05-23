Прокуратура Приморского района заставила органы МСУ ремонтировать дорогу

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу соответствия нормативным требованиям автомобильной дороги «Зачапино-Бор».
Установлено, что на отдельных участках автодороги имеются просадки и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые.
В результате разрушения полотна затруднено движение транспортных средств, чем нарушаются права граждан на безопасные условия дорожного движения. При этом органом местного самоуправления не принималось достаточных мер к ремонту дороги.
В целях устранения нарушений закона межрайонным прокурором в Приморский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на органы местного самоуправления устранить нарушения требований безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Зачапино-Бор».
Решением суда, не вступившим в законную силу, заявленные требования прокурора удовлетворены.