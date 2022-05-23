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Прокуратура Приморского района заставила органы МСУ ремонтировать дорогу

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу соответствия нормативным требованиям автомобильной дороги «Зачапино-Бор».

Установлено, что на отдельных участках автодороги имеются просадки и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые.

В результате разрушения полотна затруднено движение транспортных средств, чем нарушаются права граждан на безопасные условия дорожного движения. При этом органом местного самоуправления не принималось достаточных мер к ремонту дороги.

В целях устранения нарушений закона межрайонным прокурором в Приморский районный суд направлено исковое заявление о  возложении обязанности на органы местного самоуправления устранить нарушения требований безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Зачапино-Бор».

Решением суда, не вступившим в законную силу, заявленные требования прокурора удовлетворены.

 

26 август 14:22 | : Скандалы

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