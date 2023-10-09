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В Новодвинске обнаружена негодная к использованию автодорога

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Маяк», расположенная в пределах городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», имеет многочисленные дефекты покрытия в виде выбоин и деформаций, то есть не соответствует предъявляемым требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

В этой связи прокурор обратился в Новодвинский городской суд с требованием провести ремонт дорожного покрытия.

Решением суда исковые требования удовлетворены, на администрацию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» возложена обязанность в срок до 01.05.2024 осуществить финансирование муниципального бюджетного учреждения «Флора-Дизайн», которому надлежит устранить выявленные дефекты и привести дорожное покрытие в нормативное  состояние в срок до 01.09.2024.

Решение суда не вступило в законную силу.

(https://www.drive2.ru/c/534017130643850268/)

 

17 октябрь 10:46 | : Скандалы

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