В Новодвинске обнаружена негодная к использованию автодорога

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Маяк», расположенная в пределах городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», имеет многочисленные дефекты покрытия в виде выбоин и деформаций, то есть не соответствует предъявляемым требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

В этой связи прокурор обратился в Новодвинский городской суд с требованием провести ремонт дорожного покрытия.

Решением суда исковые требования удовлетворены, на администрацию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» возложена обязанность в срок до 01.05.2024 осуществить финансирование муниципального бюджетного учреждения «Флора-Дизайн», которому надлежит устранить выявленные дефекты и привести дорожное покрытие в нормативное состояние в срок до 01.09.2024.

Решение суда не вступило в законную силу.