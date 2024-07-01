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"Архангельскавтодор" оштрафовали за жуткую дорогу к поселку Талаги

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. 

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования регионального значения – подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги подъезд к международному аэропорту «Архангельск» не соответствует установленным стандартам и техническим нормам. 

В частности, выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры, что негативным образом отражается на состоянии работы, проводимой по снижению аварийности и повышению уровня безопасности дорожного движения. 

Исполнение обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании указанных участков автодорог возложено на ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». 

В этой связи прокуратурой в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), по результатам рассмотрения которого дорожное агентство оштрафовано на 100 000 рублей. 

Постановление суда в законную силу не вступило.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

19 август 14:13 | : Скандалы

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