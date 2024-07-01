"Архангельскавтодор" оштрафовали за жуткую дорогу к поселку Талаги

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования регионального значения – подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги подъезд к международному аэропорту «Архангельск» не соответствует установленным стандартам и техническим нормам.

В частности, выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры, что негативным образом отражается на состоянии работы, проводимой по снижению аварийности и повышению уровня безопасности дорожного движения.

Исполнение обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании указанных участков автодорог возложено на ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

В этой связи прокуратурой в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), по результатам рассмотрения которого дорожное агентство оштрафовано на 100 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.