Прокуратура взгрела управляшку за протекающий дом на улице Жосу

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что управляющая организация ненадлежащим образом содержала общее имущество собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16, корп. 2, в результате чего имели место протечки кровли, трубопровода холодного водоснабжения.

После вмешательства надзорного ведомства в многоквартирном жилом доме выполнен текущий ремонт, руководитель управляющей организации органом государственного жилищного надзора привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.