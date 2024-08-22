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Прокуратура взгрела управляшку за протекающий дом на улице Жосу

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав. 

Установлено, что управляющая организация ненадлежащим образом содержала общее имущество собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16, корп. 2, в результате чего имели место протечки кровли, трубопровода холодного водоснабжения.     

После вмешательства надзорного ведомства в многоквартирном жилом доме выполнен текущий ремонт, руководитель управляющей организации органом государственного жилищного надзора привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. 

19 сентябрь 14:33 | : Скандалы

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