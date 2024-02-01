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УК "Скат" забила на дом по проспекту Ломоносова в Архангельске

Прокуратурой г. Архангельска в ходе надзорных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией при управлении жилым домом № 172 корпус 1 по проспекту Ломоносова в городе Архангельске.

Установлено, что управляющая организация, ответственная за выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирного дома, на протяжении длительного периода 2024 года систематически нарушала требования жилищного законодательства, связанные с ненадлежащим содержанием общего имущества собственников помещений жилого дома, выразившимися в неудовлетворительном состоянии придомовой территории, мест общего пользования, отсутствии остекления на лестничных клетках, деформации кровельного покрытия, крылец, напольных покрытий и деревянного цоколя.

За нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, по постановлению заместителя прокурора города директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде дисквалификации на срок 1 год.

 

05 июль 11:43 | : Скандалы

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