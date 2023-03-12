В Архангельске взяли за жабры халтурщиков из компании "Эрстройтех"

Прокуратурой города Архангельска в ходе надзорных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией ООО «Эрстройтех» при содержании и ремонте общего имущества собственников многоквартирного дома № 13 корпус 1 по улице Орджоникидзе.

Установлено, что управляющая организация, ответственная за выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту указанного многоквартирного дома, в феврале 2023 года допустила нарушения жилищного законодательства, связанные с ненадлежащим содержанием кровли, мест общего пользования, внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, внутренних и наружных конструкций дома.

Данные обстоятельства явились основанием для внесения руководителю управляющей компании представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, за нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, по постановлению заместителя прокурора города генеральный директор ООО «Эрстройтех» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 25 000 рублей.