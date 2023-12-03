Новодвинский "Жилкомсервис" ответит рублем за плохое состояние дома

Прокуратура г. Новодвинска провела проверку соблюдения жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией ООО «Жилкомсервис» при содержании и ремонте общего имущества собственников многоквартирного дома № 4 на улице Первомайская.

Установлено, что управляющая организация, ответственная за выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту указанного многоквартирного дома, в октябре 2023 года допустила нарушения жилищного законодательства, связанные с ненадлежащим содержанием кровли, мест общего пользования, внутренних и наружных конструкций дома.

Данные обстоятельства явились основанием для внесения руководителю управляющей компании представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, за нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, по постановлению прокурора директор ООО «Жилкомсервис» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 25 000 рублей.