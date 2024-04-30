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Прокуратура обязала власти Котласского округа снести аварийные дома

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения жилищного законодательства выявлены факты бездействия администрации Котласского муниципального округа, выразившееся в непринятии мер по сносу аварийных домов в деревнях Борки и Федотовской, а также поселках Черемушский,  Нечаиха, Шипицыно.

Указанные дома признаны аварийными и подлежащими сносу, включены в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Неисполнение органом местного самоуправления возложенных законом обязанностей создает опасность свободного проникновения посторонних лиц в аварийные дома, свидетельствует об отсутствии надлежащего уровня их антитеррористической защищенности.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц межрайоным прокурором в Котласский городской суд предъявлено исковое заявление к Котласскому муниципальному округу об обязании устранить допущенные нарушения. 

Решением суда иск прокурора удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

20 май 11:26 | : Скандалы

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