Прокуратура возмутилась состоянием многоквартирных домов в Виноградовском округе

Прокуратура Виноградовского района провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Установлено, что в 2023 г. по заявлениям граждан 22 муниципальных жилых помещения в 19 многоквартирных домах признаны непригодными для проживания, при этом вопросы о дальнейшем использовании этого жилья, признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, дополнительного обследования многоквартирных домов специализированной организацией для принятия межведомственной комиссией решений о признании их аварийными и подлежащими сносу, реконструкции не рассмотрены.

Несоблюдение норм жилищного законодательства ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, препятствует реализации их права на безопасные и благоприятные условия проживания.

В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании бездействия органа местного самоуправления и обязании совершить действия в защиту прав неопределенного круга лиц.

Суд удовлетворил заявление прокурора и обязал в срок до 01.01.2025 организовать проведение обследования основных конструкций 19 многоквартирных домов специализированной организацией с целью принятия межведомственной комиссией решений о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Исполнением решения суда находится на контроле прокуратуры.