Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Каргопольского района настояла на обследовании аварийного дома

Прокуратурой Каргопольского района пресечено бездействие администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области при организации обследования жилого дома в деревне Ишуково Каргопольского района на предмет его аварийности.

Установлено, что администрацией муниципального округа длительное время без должного внимания оставлено заключение государственной жилищной инспекции о необходимости выявления оснований для признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Признав бездействие администрации незаконным, судом на орган местного самоуправления возложена обязанность в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать обследование жилого дома специализированной организацией в целях решения вопроса о его аварийности и дальнейшего сноса.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

17 апрель 16:13 | : Скандалы

Главные новости


Космос зовет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вейся, вейся, разговейся!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (192)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20