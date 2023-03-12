Прокуратура Каргопольского района настояла на обследовании аварийного дома

Прокуратурой Каргопольского района пресечено бездействие администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области при организации обследования жилого дома в деревне Ишуково Каргопольского района на предмет его аварийности.

Установлено, что администрацией муниципального округа длительное время без должного внимания оставлено заключение государственной жилищной инспекции о необходимости выявления оснований для признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Признав бездействие администрации незаконным, судом на орган местного самоуправления возложена обязанность в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать обследование жилого дома специализированной организацией в целях решения вопроса о его аварийности и дальнейшего сноса.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.