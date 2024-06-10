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В селе Холмогоры будут сносить аварийные дома по иску прокурора

Прокуратурой Холмогорского района по результатам проверки исполнения жилищного законодательства выявлены факты бездействия администрации Холмогорского муниципального округа, выразившееся в непринятии мер по сносу аварийных домов в с. Холмогоры.

Указанные дома признаны аварийными и подлежащими сносу, включены в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Неисполнение органом местного самоуправления возложенных законом обязанностей создает опасность свободного проникновения посторонних лиц в аварийные дома, свидетельствует об отсутствии надлежащего уровня их антитеррористической защищенности.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурором в суд предъявлено исковое заявление к Холмогорскому муниципальному округу об обязании устранить допущенные нарушения. 

Решением суда иск прокурора удовлетворен, исполнение находится на контроле территориального прокурора.

(фото с https://rk.karelia.ru) 

25 июнь 12:10 | : Скандалы

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