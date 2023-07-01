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Котласская прокуратура осудила состояние дорог в поселке Приводино

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку содержания автомобильных дорог общего пользования.

Установлено, что дороги по улицам Водников и Набережной в п. Приводино находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. 

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Котласского муниципального округа по осуществлению полномочий в сфере дорожной деятельности.

Требования прокурора суд удовлетворил. На администрацию округа возложена обязанность обустроить стационарное электрическое освещение  на этих улицах в п. Приводино. Кроме того,  по улице Водников  по решению суда органы власти  обязаны разработать и утвердить проект организации дорожного движения, схему дислокации дорожных знаков и паспорта на дорогу.

Решение суда вступило в законную силу, им установлен срок проведения работ до 01.07.2024 года. 

14 август 16:13 | : Скандалы

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