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Чиновник стройконтроля погорел на строительстве ФАПа в мезенской Койде

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор бывшему сотруднику ГКУ АО «Главное управление капитального строительства». Он признан виновным  по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что в период с мая по октябрь 2022 г. осужденный, являясь должностным лицом обязанным осуществлять строительный контроль в рамках заключенного государственного контракта по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района подписал акты, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

В результате указанных действий подрядчику необоснованно перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы, а также принято необоснованное решение об увеличении размера аванса с его последующим перечислением на счет организации. 

Таким образом, бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей, который по иску ГКУ АО «ГУКС» взыскан с подрядной организации в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором суда бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной детальности РУФСБ России по Архангельской области.

 

12 сентябрь 10:37 | : Скандалы

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