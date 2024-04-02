Архангельский суд милостив к хитрованам-чиновникам

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего начальника производственно-технического отдела Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» виновной по ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что осужденная, в период с 10.01.2020 по 28.12.2020, используя свои служебные полномочия, желая оказать содействие своему знакомому в получении прибыли, а также скрыть нерезультативное расходование бюджетных средств при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)», обеспечила заключение государственного контракта для приобретения фельдшерско-акушерского пункта в п. Зеленый Бор Вельского района по завышенной стоимости.

Ущерб, причиненный ГКУ АО «ГУКС», составляет не менее 2 млн рублей. Вину в инкриминируемом преступлении подсудимая не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.