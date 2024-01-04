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Чиновник увел из бюджета 19 млн рублей при строительстве ФАП в Мезенском районе

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства». Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по август 2022 года, действуя в интересах ООО «Юпитер» в рамках заключенного государственного контракта на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района стоимостью свыше 38 млн рублей, подписал акты, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Это делалось для создания видимости высокой эффективности деятельности по реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

В результате действий обвиняемого принято решение об увеличении подрядчику аванса до 85% от суммы контракта.

Весной 2023 года контракт расторгнут, объект не построен, бюджету Архангельской области причинен ущерб в сумме более 19 млн рублей, полученных коммерческой организацией в качестве аванса и необоснованно перечисленных за невыполненные строительные работы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратуры Архангельской области, расследовалось СУСК России по Архангельской области и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельск.

Напомним, ранее о ситуации со строительством ФАП в Койде уже бил во все колокола Архангельский Народный фронт. Подробности читайте в материале https://rusnord.ru/economic/62649-mezen-fap-kotorogo-net-narodnyj-front-v-shoke.html

(фото с https://news2.ru/story/584077/) 

02 апрель 08:38 | : Скандалы

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