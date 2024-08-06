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Аферисты впаривали Северодвинской горбольнице №2 кислород по заоблачным ценам

Северодвинский городской суд согласился с позицией стороны государственного обвинения и признал двух жителей города в зависимости от роли и степени участия каждого по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что в 2020 г. осужденные, выполняя работы по обеспечению ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница №2 СМП» медицинским кислородом, многократно завышали стоимость и объемы фактически выполненных работ, похитив таким образом в общей сложности более 6 млн рублей.

Приговором суда 60-летнему подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, его соучастнику – 1 год 6 месяцев с отбыванием у обоих в колонии общего режима.

Гражданский иск ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 СМП» о взыскании ущерба удовлетворен, его исполнение будет осуществляться за счет арестованного имущества осужденных.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

 

09 сентябрь 14:49 | : Скандалы

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