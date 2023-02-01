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Северодвинские братья избили мужчину обухом топора

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал двух братьев  в зависимости от роли и степени участия каждого виновными  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 3  ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в доме 112 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске между одним из братьев и находившимся в подъезде мужчиной произошел конфликт, а когда последний, желая его прекратить, зашел в свою квартиру, подсудимые последовали за ним, нарушив его право на неприкосновенность жилища.

После этого один из братьев стал избивать хозяина квартиры обнаруженным топором по голове и телу. Несмотря на то, что удары наносились тупой частью топора, суд учел, что орудие преступления представляло опасность для жизни и согласился с предложением государственного обвинения квалифицировать  действия как покушение на убийство.

Приговором суда одному из братьев назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, второму – 6 лет лишения свободы  с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

27 февраль 08:50 | : Происшествия

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