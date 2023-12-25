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Сотрудники Архангельской детской поликлиники начали отбывать наказания за хищение

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 07.12.2023, которым бывший заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ области «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» и трое работников бухгалтерии медицинского учреждения осуждены в зависимости от роли и степени участия каждого по ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

Судом установлено, что они, действуя организованной группой, используя служебное положение, в период с января 2012 года по октябрь 2017 года путем создания фиктивных платежных ведомостей на выплату заработной платы, отпускных и внесения в них заведомо ложных сведений совершили хищение денежных средств, выделенных из бюджета Архангельской области территориальному Фонду обязательного медицинского страхования области для выплаты заработной платы и отпускных работникам медицинского учреждения на сумму свыше 33 млн рублей.

С учетом позиции участвующего в деле прокурора бывшему заместителю главного врача назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным соучастникам назначены наказания в виде 1 года 8 месяцев и 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Одной осужденной установлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Судом апелляционной инстанции по доводам апелляционного представления государственного обвинителя приговор изменен в части удовлетворения исковых требований Фонда, конкретизированы суммы ущерба от преступления, подлежащие взысканию с виновных.

Апелляционные жалобы защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

14 февраль 12:36 | : Происшествия

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