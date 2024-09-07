В Каргополе противник российской армии избил ее сторонника

Няндомский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Каргополя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судом установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, в период с октября 2022 года по февраль 2023 года, размещал на своей странице в социальной сети, которая доступна для неограниченного количества лиц, информационные записи, подрывающие авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме этого, 13 августа 2023 года подсудимый, находясь на крыльце своего жилого дома, в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на фоне размещенных в социальной сети «В Контакте» записей о дискредитации армии избил мужчину, причинив перелом ребра со смещением, а также ушибы лица и грудной клетки.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. руб. и 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.