Житель глубинки Архангельской области порочил ВС РФ в Интернете

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Виноградовского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, и на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил мужчина в период с 24 декабря 2023 года по 22 января 2024 года, находясь на территории г. Архангельска и г. Москвы, используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», доступную для свободного доступа, публично разместил информационный материал, состоящий из видеозаписей и изображений, содержащих негативные сведения о том, что Вооруженные Силы и государственные органы Российской Федерации своими действиями в ходе проведения специальной военной операции якобы не поддерживают международные мир и безопасность, не защищают интересы Российской Федерации и ее граждан, а совершают заведомо незаконные преступления и преступные военные действия.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.