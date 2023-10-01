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МДУ накосячило с уборкой автодороги в Холмогорском округе

Прокуратурой Холмогорского района в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены факты несоответствия технического состояния участков автомобильной дороги «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень», закрепленных за АО «Мезенское дорожное управление», их содержания установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам.

В этой связи прокурором Холмогорского района в отношении должностного лица АО «Мезенское дорожное управление» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого  судом виновному объявлено предупреждение.

В настоящее время  в рамках содержания данной дороги  осуществляется ремонт ее дорожного полотна  в соответствии с утвержденным графиком. 

Постановление суда в законную силу не вступило.

(фото с https://zapad24.ru/) 

26 октябрь 12:13 | : Скандалы

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