Властям Вилегодского округа поставлено на вид безобразное состояние автодорог

Прокуратурой Вилегодского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства в части содержания автомобильных дорог общего пользования.

Так, администрацией Вилегодского муниципального округа допущено ненадлежащее содержание десяти автомобильных дорог в деревнях Мухонская и Гляевская, селах Ильинско-Подомское и Беляево, в том числе в районе жилых домов, подъездов к деревням Осиновец и Роженец, покрытие которых имело грязевидное состояние, недопустимую глубину калейности, провалы и выбоины.

Недостатки содержания автомобильной дороги «подъезд к деревне Роженец» воспрепятствовали проезду автомобиля скорой медицинской помощи до жилого дома, где пациент ожидал оказания медицинской помощи, что ставило под угрозу его жизнь и здоровье.

По фактам выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в отношении начальника отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства Управления инфраструктурного развития администрации «Вилегодский муниципальный округ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), которое направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Вилегодского судебного района Архангельской области.

В целях устранения нарушений закона главе муниципального округа внесено представление.

Вопрос исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле в прокуратуре района.