Только прокуратура заставила власти Холмогор поставить пандус для инвалида

По результатам проверки прокуратуры Холмогорского района выявлен факт несоответствия требованиям законодательства пандуса, установленного у подъезда проживающего в селе Холмогоры инвалида-колясочника.

Установлено, что пандус, ведущий к месту постоянного проживания инвалида, в нарушение требований законодательства не оборудован нижним поручнем с двух сторон и ограждением.

По результатам рассмотрения представления прокурора Холмогорского района управляющей организацией нарушения устранены, пандус приведен в соответствие с установленными требованиями.

Вопросы соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями и инвалидов находятся на особом контроле органов прокуратуры.