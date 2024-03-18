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Прокуратура обнаружила в Холмогорском округе бесхозную свалку мусора

По результатам проверки прокуратурой Холмогорского района выявлен факт размещения несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что в нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления в деревне Слободка Холмогорского муниципального округа на находящемся в собственности Российской Федерации земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

По результатам рассмотрения искового заявления прокурора Холмогорского района решением суда на территориальный орган Росимущества в регионе возложена обязанность в срок до 30.09.2024 ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную в деревне Слободка.

Вопросы исполнения законодательства об охране окружающей среды находятся на контроле органов прокуратуры области.

17 апрель 16:35 | : Скандалы

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